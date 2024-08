Der Nebel des Grausens

Das Leben ist grau genug - das ist der Grund, warum an dieser Stelle bunte Texte erscheinen, die unseren Leserinnen und Lesern ein Lächeln bringen sollen. Soso! Mein Lächeln ist mir am Mittwochfrüh erst mal eingefroren, als ich aus der Falle gekrochen bin. Der Blick durch das Schlafzimmerfenster zeigte nämlich: nichts! Grau in Grau.

Da war er also, der Nebel, der alles in dieses milchig-trübe Depri-Licht taucht. Viele mögen ja den Herbst. Mir graust es, vor allem aus einem Grund. Herbst bedeutet: Der Sommer ist vorbei. Und ich bin eben ein Sommermensch. Noch gibt es etwas Schonfrist, aber nicht mehr lange. Meteorologen tragen den Sommer ganz offiziell schon am 31. August zu Grabe. Bäh! Und der kalendarische Herbst beginnt exakt am 22. September um Punkt 14.43 Uhr. Buhu! Und da hilft auch kein Schönreden, von wegen Altweibersommer und so. Der sollte gänzlich abgeschafft werden, schon weil der Begriff ja wohl sowas von politisch unkorrekt ist!

Das soll schön sein? Der Blick nach oben zeigt: Der Nebel ist wieder da. Foto: Alf Geiger

Bis zum traurigen Sommerende wird wahrscheinlich jeder Morgen mit diesem &%$§?#*-Nebel beginnen. Und noch eine Schocknachricht für alle Sommerfans: In der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober 2024 werden die Uhren um eine Stunde auf die Normalzeit MEZ zurückgestellt. Dann endet die heiß geliebte Sommerzeit aber dermaßen endgültig. Der einzige Hoffnungsschimmer im trüben Nebelgrau: Am Sonntag, 30. März 2025, werden die Uhren wieder auf Sommerzeit umgestellt. Das ist immerhin ein Lichtblick.

Das ist schön! Die Sommersonne strahlt und wärmt das Herz. So muss das sein! Foto: Alf Geiger