War ja nicht alles schlecht an Corona - eine der positiven Seiten waren die vielen Garten-Pools, die plötzlich überall aus dem Boden schossen. Da konnten die Kleinen dann trotz Pandemie plantschen. Das ist eine Weile her (zum Glück!). Und jetzt plätschern die Dinger immer noch vor sich hin, werden Jahr für Jahr mit Unmengen von Leitungswasser gefüllt, aber kaum benutzt. Denn die Kleinen sind größer geworden und pfeifen jetzt aufs Plantschen mit den Eltern. Sie gehen lieber ins Freibad - das ist cool und da sind Kinder und Jugendliche. Die alten Erwachsenen können da gerne zu Hause bleiben und sich im teuren Privat-Pool abkühlen, der im Sommer nach wenigen Sonnentagen auf Biesel-Temperatur aufgeheizt ist und dann auch noch aufwändig gereinigt und gepflegt werden muss.

Für den einen ist es eine schnöde Gartendusche - für unseren Autor ist es: der Pool des kleinen Mannes. Foto: Alf Geiger

Ich lach’ mich da ins Fäustchen, wenn ich durch die Nachbarschaft spaziere. Denn mein Garten (und schon gar nicht mein heiliger Rasen!) wird nicht durch einen dieser monströsen Pools verunstaltet. Ich setze schon immer auf die Gartendusche, also gewissermaßen den "Pool des kleinen Mannes"! Und was soll ich sagen: muss nicht gereinigt werden, funktioniert immer, erfrischt sofort und kostet wenig. Also, Sommer. Jetzt geht's los!