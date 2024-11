Der US-Kater

Oh je, der Schädel brummt. Fühlt sich heiß an. Die Augenringe sind tief, die Haut aschfahl. Was ist denn los? Es war eigentlich ein ganz normaler Dienstagmorgen, als ich die Augen öffnete. Doch dann plötzlich diese Symptome: Die Geräusche so laut, die Menschen um mich herum gehen mir auf die Nerven. Es fühlt sich an wie ein waschechter Kater nach einer langen, durchzechten Nacht.

Nur in diesem Fall wüsste ich: Es geht vorbei, spätestens morgen oder übermorgen bist Du wieder fit. Nur diesmal wird es wohl mindestens vier Jahre dauern, bis ich mich von diesem Dienstag erholt habe. Und dann – wer weiß? Vielleicht wird dann der irre Elon Musk der nächste US-Präsident und Nachfolger von Donald J. Trump?

Ich glaube, ich gehe wieder ins Bett …