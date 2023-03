Die Faszination der kleinen Dinge

Ich war vergangene Woche im Urlaub. Weiße Berge, blauer Himmel, alles wie im Katalog. Toll, sag ich Ihnen. Doch genug der Schwärmerei. Wovon ich eigentlich erzählen möchte, ist der Rückspiegel. Genauer gesagt: die Rückspiegelblende. An dieser Stelle erspare ich Ihnen ausschweifende Metaphern über die schönen Dinge, die wir erst in der Rückschau richtig wertschätzen und ähnliches Gesülze. Tatsächlich bin ich einfach nachts nach Hause gefahren und habe mich gefragt: Wie funktioniert diese komische Rückspiegelblende?

Hätte ich Kinder, könnte ich diese Frage der Sendung mit der Maus schicken und behaupten, meine sechsjährige Tochter hätte sich das gefragt. Hab ich aber nicht. Also muss ich googlen. Dadurch finde ich heraus, dass die Glasscheibe des Rückspiegels keilförmig ist. Die Spiegelung entsteht normalerweise dadurch, dass die Glasscheibe von hinten mit Alu beschichtet ist. Betätigt man den Hebel, verschiebt man die Glasscheibe so, dass die Alu-Beschichtung an die Decke zeigt und nur noch die Glasscheibe selbst spiegelt. Das ist dann der gleiche Effekt, wie wenn man nachts aus einem beleuchteten Zimmer nach draußen guckt. Verrückt, oder? Bei neueren Autos funktioniert das übrigens automatisch. Aber wie das geht, soll Ihnen lieber die Maus erklären.