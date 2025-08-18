Die Vorfreude aufs Heimkommen

Schon im Februar ist sie gebucht: die Ferienwohnung mit Meerblick, deren Fotos ich seitdem sehnsüchtig anschaute. Monate vor dem Urlaub werden Ausflugsziele gespeichert, Speisekarten studiert, Insider-Tipps gesammelt. Die Vorfreude wächst ins Unermessliche.

Dann ist er da, der langersehnte Urlaub: Sonne satt, täglich Meer, Schlemmen ohne Ende – und ja, alles ist großartig, die Vorfreude war gerechtfertigt. Und doch, etwa zur Halbzeit, meldet sich eine neue Sehnsucht: nach meinem Kissen, nach Nächten unter 20 Grad, deutschem Brot – und, ganz ehrlich, auch meinem eigenen Klo. Vorfreude aufs Heimkommen.

Anfangs schäme ich mich ein wenig – habe ich mich nicht monatelang auf genau diesen Tapetenwechsel gefreut? Doch eigentlich ist es ja ein großes Glück: Nicht nur der Urlaub macht glücklich, sondern auch das Heimkommen. Immerhin verbringe ich dort nicht nur zwei, sondern ganze 50 Wochen des Jahres.