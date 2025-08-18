Icon Menü
Aufgefallen: Die Vorfreude aufs Heimkommen

Aufgefallen

Die Vorfreude aufs Heimkommen

Unsere Autorin hat sich schon seit dem Frühling auf ihren Sommerurlaub gefreut. Doch im Urlaub kommt eine ganz andere Sehnsucht in ihr auf.
Von Sina-Lara Nachtrub
    Das Leben ist grau genug. Mit unserem Aufgefallen möchten wir sie zum Lächeln bringen. Foto: Canva.com

    Schon im Februar ist sie gebucht: die Ferienwohnung mit Meerblick, deren Fotos ich seitdem sehnsüchtig anschaute. Monate vor dem Urlaub werden Ausflugsziele gespeichert, Speisekarten studiert, Insider-Tipps gesammelt. Die Vorfreude wächst ins Unermessliche.

    Dann ist er da, der langersehnte Urlaub: Sonne satt, täglich Meer, Schlemmen ohne Ende – und ja, alles ist großartig, die Vorfreude war gerechtfertigt. Und doch, etwa zur Halbzeit, meldet sich eine neue Sehnsucht: nach meinem Kissen, nach Nächten unter 20 Grad, deutschem Brot – und, ganz ehrlich, auch meinem eigenen Klo. Vorfreude aufs Heimkommen.

    Anfangs schäme ich mich ein wenig – habe ich mich nicht monatelang auf genau diesen Tapetenwechsel gefreut? Doch eigentlich ist es ja ein großes Glück: Nicht nur der Urlaub macht glücklich, sondern auch das Heimkommen. Immerhin verbringe ich dort nicht nur zwei, sondern ganze 50 Wochen des Jahres.

