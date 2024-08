Hach, wie bin ich süß - so flötete ich noch gestern an dieser Stelle. Die derzeit überall hyperaktiven und auf mich einstürmenden Wespen hatten mich auf diesen süßen Gedanken gebracht: Dass sie mich deshalb zum Fressen gern hätten, weil ich - wie bereits erwähnt - eben so süß bin. Kaum veröffentlicht, da erreichte mich die Nachricht eines, naja, Freundes. Der wies mich dezent, aber bestimmt darauf hin, dass Wespen so ziemlich alles vernaschen, was ihnen vor den Stachel kommt. Der Appetit der gelb-schwarzen Plagegeister richtet sich viel mehr als auf Süßes - auf Eiweiß. Und, wie mein Freund mich wissen ließ, der ideale Eiweißlieferant und damit auch das begehrteste Ziel für Wespen sei nun mal: Fett. Darüber sollte ich doch mal nachdenken, schrieb er und hängte einen dieser super-lustigen Lach-Smileys an seine Nachricht. Aha, das bedeutet also: Ich bin nicht (nur) süß. Ich bin Fett. Zumindest in den Facettenaugen einer Wespe. Den allerherzlichsten Dank für diese Info. Wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Wespen mehr als Feinde ...

Alf Geiger

Wespe