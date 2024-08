Was mir schon immer klar war, lässt sich jetzt ganz einfach beweisen: Ich bin süß! Sehr süß sogar. Klar, ich wusste das längst. Aber das fällt inzwischen nicht nur mir selbst auf - ganz viele andere finden das auch! Da könnte man(n) sich ja freuen ... Aber leider sind es die Falschen, die sich von meiner Süßigkeit angezogen fühlen. Sie umschwirren mich zwar, doch auch das nicht so, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte.

Icon Vergrößern Gerade im Spätsommer brauchen Wespen zum Überleben Zucker. Den finden sie in süßen Lebensmitteln wie Kuchen, Säften, Marmelade oder Limonade. Foto: Jens Kalaene/dpa/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Gerade im Spätsommer brauchen Wespen zum Überleben Zucker. Den finden sie in süßen Lebensmitteln wie Kuchen, Säften, Marmelade oder Limonade. Foto: Jens Kalaene/dpa/dpa-tmn

Sie bleiben in meinen Haaren hängen, krabbeln auf meinem Zwetschgendatschi herum, schlüpfen ganz ungefragt in meinen Kragen. Und dann bekommen ich es mit der Angst zu tun. Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass sie die Strafe der Natur für einen warmen Sommertag sind. Dann sollen sie mich halt süß finden - solang mich die Wespen nicht stechen, nehm’ ich das in Kauf.