Kurzes Kurz-Comeback

Sonnenanbeter, Sommermenschen, Kurzhosenträger und Socken-Verächter - es gibt noch einmal einen warmen Nachschlag, der Spätsommer gibt zum Abschied noch einmal richtig Gas und beschert und ein sonniges und warmes Wochenende. Herrlich, oder? Ja, dachte ich am Freitagfrüh - und schnappte mir die kurze Hose, die da seit Wochen nur auf diesen Moment gewartet hatte. Klar, die Wetterfrösche haben ja einen warmen Sommertag vorhergesagt. Es war also circa 8.30 Uhr, als ich - mit sommerlich kurzer Hose und T-Shirt - ins Freie trat. Ein kleiner, kühler Zweifel wehte mir da schon entgegen, aber mannhaft und cool stemmte ich mich gegen die Gänsehaut und ging zum Einkaufen. Die belustigten Blicke einiger Frauen, die dick eingemummelt im Wintermantel Richtung Supermarkt strömten, machten mich nur etwas nachdenklich. Mit jeder Minute wurde mir aber eiskalt klar: Das ist noch nix - oder nix mehr - für die offene Zurschaustellung unbehoster, männlicher Beine. Und Socken wären auch toll. Also, schnell, schnell, wieder zurück ins Warme - und runter mit der kurzen und rein in die lange Hose. Ja, ich weiß, ich bin ein Weichei, Warmduscher und so weiter. Vielleicht versuche ich es heute nochmal. Die Wetterfrösche haben ja einen warmen Sommer-Samstag vorhergesagt ...

Alf Geiger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wetterbericht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sommertag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis