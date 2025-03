Reisen mit dem Gute-Laune-Baum

Im Zug, im Bus oder auf der Straße, meist schauen wir bei unseren Mitmenschen in ernste, manchmal gar grimmige und viel zu selten in lächelnde Gesichter. Dabei ist es ganz einfach, die Menschen zum Lächeln zu bringen: Kaufen Sie einfach einen Zitronenbaum und gehen mit ihm auf (Zug-)Reisen. Schon am Bahnhof weichen die Leute aus, wenn der Mann mit dem Rollkoffer und dem Zitronenbaum kommt. Sie drehen sich verwundert um, schauen kurz hinterher – und lächeln. Im Zug dann zwar das übliche Gedrängel auf dem Gang, aber wer mit Baum reist, wird problemlos durchgelassen – und angelächelt. Einen freien Platz gibt es nur noch im Sechserabteil, Baumbesitzer werden aber lächelnd hereingebeten. Ganz schön eng, aber der Baum findet tatsächlich in der oberen Gepäckablage Platz. Mitten über dem Tisch baumelt jetzt eine unreife Zitrone – und alle Mitreisenden müssen lächeln. Als dann noch der Kontrolleur vorbeikommt und das Reiseobst entdeckt, lächelt auch er und wünscht zum Abschied sogar noch gutes Gedeihen. Wenn Lächeln wie Dünger wirkt, dürfte das überhaupt kein Problem sein.

