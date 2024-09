Schulbeginn. (K)Ein Grund zum Feiern!?

Ja, ja, süß sind sie irgendwie schon, die stolzen Mädchen und Buben, die am Dienstag zum ersten Mal in die Schule gehen. Gehen dürfen, wie es ja so heißt. Ich sage: Gehen müssen! Denn, ob man es nun zugeben will oder nicht: Mit dem 1. Schultag endet die grenzenlose Freiheit und damit ein wesentlicher Bestandteil der unbeschwerten Kindheit. Schulranzen, Turnbeutel, Mäppchen, Füller, Schönschrift, Erdkundeatlas, Schwimmunterricht, Stundenplan, Hausaufgaben - und dann, ja es muss gesagt werden: Lehrer. Und Lehrerinnen, und nicht nur, weil Gendern heute modern ist. All das fällt mir ein, wenn ich an meine Schulzeit denke. Die ist zwar schon so lange her, dass sich so allmählich ein gutmütiger Schleier des Vergessens und Verzeihens darüber legt. Aber mit wirklicher Freude haben meine Erinnerungen an die Schulzeit nur selten zu tun, leider.

Umso erstaunter war ich, dass dieses Ereignis inzwischen einen Stellenwert genießt, der in meinem Aufwachsen noch vollkommen undenkbar gewesen wäre. Damals gab‘s eine Schultüte, ein paar Süßigkeiten und viel Häme der Geschwister, Tanten und Onkel von wegen „Der Ernst des Lebens“ beginnt. Und heutzutage? Am Wochenende fanden in meiner Nachbarschaft mehrere Feten statt, mit Kindergeschrei und Grillwurstduft, kreuz und quer parkenden SUVs im gesamten Wohngebiet und allem, was so dazugehört. Runde Geburtstage, dachte ich. Von wegen! Einschulungs-Partys! Ja, Partys, mit denen die Einschulung der Sprösslinge gefeiert wird. Kleiner Trost für die Abc-Schützen: So behaltet ihr den Start in eure Schulzeit in einigermaßen positiver Erinnerung. Zumindest vorübergehend ...