Spontane Engel

Jede schlimme Situation hat auch etwas Gutes, sagt man, und es stimmt. Als ich kürzlich in den Bad Wörishofer Kursaal zu einem Konzert eintreten wollte, bekam ich einen privaten Notruf. Sofort ließen mich alle in der Garderobenschlange wartenden Besucherinnen und Besucher passieren, um zügig meine Jacke zu holen. Doch wie schnell nach Hause kommen, wenn kein Taxi in Sichtweite ist? In meiner Not winkte ich einem herannahenden Auto mit beiden Armen, und es stoppte trotz Dunkelheit tatsächlich. Ich erklärte den beiden freundlichen Frauen meine Lage und bat, ein Stückchen mitfahren zu dürfen. Ohne zu zögern, fuhr mich die Fahrerin mit den Worten „das machen wir gern“ direkt vor die Haustüre. Später kamen mir bei dem Gedanken an diese große Hilfsbereitschaft einer völlig Fremden gegenüber vor Rührung die Tränen. Danke, ihr lieben spontanen Engel, aus tiefstem Herzen, danke!

