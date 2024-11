Entspannen, Abschalten und einfach alles ganz ruhig angehen lassen, das hat im Urlaub so gut geklappt, dass der Start in den Arbeitsalltag etwas holprig verlaufen ist. Mein Hirn jedenfalls war so leer gefegt, dass ich glatt das Passwort für meinen Computer vergessen habe. Auch wiederholtes Grübeln und gaaaanz tief in mich hineinhören erbrachte kein Ergebnis. Das Passwort war einfach weg. Also musste die IT-Abteilung aushelfen und das Passwort zurücksetzen, eigentlich keine große Sache, wenn denn da nicht noch irgendein anderer versteckter Fehler gewesen wäre und ein Defekt in der digitalen Telefonanlage. Kommunikation war also auf jeder Ebene schwierig, und erst Mails über den Rechner der Kollegin brachten die Lösung. Aber zum Glück war ich ja so tiefenentspannt, dass ich die Verzögerung als kleine Urlaubsverlängerung ansehen und so auch die Arbeitswoche ganz ruhig angehen lassen konnte.

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Passwort Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Arbeitsalltag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis