Unkraut zu verkaufen

Seit Wochen schmücken die gelben Blüten des Huflattichs unsere Wiesen, unzählige Schneeglöckchen warten darauf, ihrem Namen alle Ehre zu machen und vom alljährlichen Wintereinbruch im März erfasst zu werden, in den Vorgärten spitzen bunte Krokusse heraus. In anderen Worten: Der Frühling ist auf dem Vormarsch. Blickt man allerdings in meinen Vorgarten, schmelzen die ersten Frühlingsgefühle schnell dahin. Die erste Assoziation hier ist unmissverständlich: Arbeit! Bis zu einem gewissen Grad können sich Menschen wie ich noch herausreden, mit Sätzen wie „Ach, ich bin eher der wildromantische Garten-Typ“, auf die Ordnung der Natur verweisen oder den Ausdruck „hässliche Unkräuter“ durch „wertvolle Beikräuter“ ersetzen. Leider wächst mein Unkraut schneller, als mir neue Ausreden einfallen. Die KI kann mir zwar Tipps zum Jäten geben, braucht aber wohl noch Jahre, um den Worten Taten folgen zu lassen. Als hätte das Universum meine Hilferufe erhört, entdeckte ich in einem Souvenirgeschäft ein Schild, das Abhilfe verspricht. Bleibt nur zu hoffen, dass sich möglichst viele freiwillige Selbstpflücker melden, bevor das Unkraut das Schild überwuchert.

