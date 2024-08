Urlaubsstimmung aufgewärmt

Man hätte es besser wissen können, aber natürlich haben wir auch heuer wieder versucht, ein Stückchen Urlaub mit nach Hause zu nehmen. Nudeln aus der Bronzeform, Thymian vom Wegesrand, der Wein vom netten Winzer und diese Fenchelsalami, die im Ferienhaus so viel besser geschmeckt hat, als alles, was man hier bekommt. Alles da also für einen italienischen Schlemmerabend und sogar das Wetter hat mitgespielt. Doch dann kam es, wie es kommen musste, weil es auch in den Jahren zuvor schon immer so war: Das Essen hat ebenso gut geschmeckt wie der Wein, aber es war halt nur ein Nudelgericht mit italienischem Wein auf der heimischen Terrasse. Trotz sommerlicher Wärme wollte sich die Ferienstimmung nicht so recht einstellen und selbst die gute Salami war der vom heimischen Metzger gar nicht mehr so weit voraus. Den hektischen Einkauf am letzten Tag und das Geschleppe hätte man sich also locker sparen und einfach zum Lieblingsitaliener um die Ecke gehen können. Aber das haben wir uns auch im vergangenen Jahr schon vorgenommen ...

Ulf Lippmann

Urlaubsstimmung