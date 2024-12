Verflixt und verschwunden

Eigentlich wollte ich vor Silvester alle meine Weihnachtsgeschenke verteilt haben. Auch die Nachzügler sollten bis dahin eigentlich ihr Päckchen bekommen haben. Aber das könnte schwierig werden, denn dieses eine Geschenk, das ich schon Anfang November besorgt habe, ist einfach weg. Es hat sich offenbar selbstständig gemacht und irgendwo im Haus verkrochen. An seinem letzten Aufenthaltsort jedenfalls ist es nicht mehr, und alles in der Nähe habe ich am Samstag sorgfältig abgesucht. Mehrfach sogar und erfolglos. Immer wieder bin ich hochgegangen ins Gästezimmer und habe mich jedes Mal wieder um einen neutralen Blick bemüht, um die Schachtel zu finden. Aber Pustekuchen, weit und breit war nix zu sehen. Auch im Nachbarzimmer, im Schrank auf dem Flur und auch in den Kartons, in denen bald wieder die Weihnachtskugeln landen, war kein Weihnachtsgeschenk. Nachmittags habe ich aufgegeben und beschlossen, den Zufall schalten und walten zu lassen. Irgendwann werde ich einfach über das Geschenk stolpern und mich wundern, warum ich es nicht vorher gesehen habe. Ich glaube allerdings nicht, dass das dieses Jahr noch passieren wird.

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eigenleben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Päckchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis