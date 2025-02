Weihnachtswunder mit Verspätung

Ein blühender Weihnachtskaktus gehört im Advent einfach dazu, doch im Gegensatz zum Weihnachtsstern sterben die Pflanzen bei mir nicht, übersommern im Garten und werden so einige Jahre alt. Mittlerweile habe ich eine kleine Sammlung und auch schon mehrere kleine zusammen in einen größeren Topf gepflanzt. Der hatte Mitte Dezember seinen großen Auftritt auf der Fensterbank, denn die knalligen Blüten in Pink haben sich aufs Schönste mit dem roten Weihnachtsstern gebissen. Doch nach zehn Tagen war der Kaktus wieder schlicht grün und der Weihnachtsstern weiterhin rot. Auf der Fensterbank war also wieder Ruhe eingekehrt und alles war gut. Doch jetzt hatten auch die Weihnachtssterne ihre beste Zeit hinter sich und mussten Narzissen und Hyazinthen weichen. Beim Umräumen dann die Überraschung, der Kaktus ist voller Knospen und will eine zweite Blührunde einlegen. Und diesmal passt das knallige Pink ganz hervorragend zu den Frühlingsblumen. Ich jedenfalls freue mich über das verspätete Weihnachtswunder, das die Zeit überbrückt, bis der Osterkaktus seine Blüten treibt.

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verspätung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachtsstern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis