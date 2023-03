Wieder was dazugelernt

Es heißt ja "der Mensch lernt nie aus". Häufig sind Sprichwörter ziemlicher Quatsch. "Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul". Wann sind Sie das letzte Mal in die vertrackte Situation gekommen, dass Ihnen jemand ein Pferd vor die Haustür gestellt hat und Sie nicht wussten, was Sie damit anzufangen haben? Eben. Und außerdem: Wenn mir jemand ein Pferd schenken würde, dann wäre es ja meins und dann hätte ich alles Recht der Welt, diesem Tier so lange ins Maul zu schauen, wie ich will.

Im speziellen Fall "der Mensch lernt nie aus" musste ich neulich aber doch zugeben, dass sich irgendwann mal jemand etwas bei Sprichwörtern gedacht hat. Ich war einkaufen und legte meine Waren ordnungsgemäß aufs Kassenband. Vor mir war ein Kind an der Hand seines Vaters: "Papa, was passiert, damit das Band weiterläuft?" Ich hätte an dieser Stelle wohl kühn behauptet, dass die Kassiererin ein Pedal unter ihrem Scanner hat. Der Vater war zum Glück schlauer und schlug dem Kind vor, die Frage der Kassiererin zu stellen. Die zeigte ihm dann, dass links neben ihrem Platz eine Lichtschranke eingebaut ist. Darum legen Kassierer auch immer einen Warentrenner aufs Band, wenn nichts los ist.