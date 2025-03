Winter im Blümchenhemd

Der Fasching ist längst vorbei und auch der Winter ist offiziell am Ende. Doch Anfang der Woche gab es noch einmal einen gemeinsamen Auftritt der beiden. Der Winter hatte sich ein buntes Blumenkostüm angezogen und so getan, als wäre er der Frühling. Unterstützt von strahlender Sonne und knallig blauem Himmel war die optische Illusion perfekt. Dank unsichtbarer Kaltluft und eisigem Wind war der Wetterschelm jedoch schnell enttarnt. Kaffee im Freien? Fehlanzeige! Selbst mit Steppjacke an einem windgeschützten Eck war es nicht richtig gemütlich. Krokusse und Schneeglöckchen öffneten im Sonnenschein zwar ihre Blüten, die Bienen jedoch zogen es vor, im warmen Stock zu bleiben. Diesem Vorbild zu folgen, war genau die richtige Entscheidung. Die schönen Tage kommen ganz gewiss, denn heute beginnt der Frühling und die Aussichten für die nächsten Tage sind ja auch sehr erfreulich. Bleibt nur zu hoffen, dass der Frühling nicht auch ein Scherzbold ist, sich als Winter verkleidet und uns noch eine Ladung Schneeflocken vorbeischickt.

