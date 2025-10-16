Mindelheimer feiern mit beim 50. Geburtstag des Schulwerks

Icon vergrößern Marcellin Champagnat zierte das Banner der Mindelheimer Maristenrealschule. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Marcellin Champagnat zierte das Banner der Mindelheimer Maristenrealschule. Foto: Marcus Merk

Selbst gestaltete Banner, Stimmengewirr, erwartungsvolle Gesichter: In der voll besetzten WWK-Arena in Augsburg lag spürbar Vorfreude in der Luft. Wo sonst der FCA spielt, feierte die Schulfamilie des Schulwerks der Diözese Augsburg ihren 50. Geburtstag – mit mehr als 20.000 Schülerinnen und Schülern sowie 2300 Mitarbeitenden aus 46 Schulen. Auch die Mindelheimer waren zahlreich vertreten. Vom Maristenkolleg waren Realschule und Gymnasium vor Ort und auch junge Leute der Maria-Ward-Realschule feierten natürlich mit. Musikalische Highlights boten Rapperin Rubi und Singer-Songwriter Levent Geiger – kaum jemand blieb mehr sitzen. Trotz aller Feierlaune stand auch Solidarität im Mittelpunkt: Mit der Aktion „Meins wird Deins – Teilen macht Schule“ sammelte das Schulwerk Kleidung für Bildungsprojekte in Bangladesch.