Schon mit 17 war er als Erfinder in Mindelheim erfolgreich

Als Auszubildender bei den Grob-Werken in Mindelheim bekommt Jonas Münz alle Möglichkeiten, seine Neugier auf Technik auszuleben. Hier hat er seine Ultrallschall-Sonotrode entwickelt, mit der sich Edelstahl verschweißen lässt.

Von Johann Stoll

Jonas Münz hat sich schon als Kind für Technik begeistert. Während sich andere auf dem Fußballplatz austobten, hat er als Bub lieber so lange an Drehmaschinen gewerkelt, bis er eine völlig neue Lösung für ein Problem gefunden hatte. Mit 17 Jahren, als er noch das Technische Gymnasium in seiner Heimatstadt Laupheim besucht hat, machte er zusammen mit seinem Bruder seine erste große Erfindung, worauf sie ein Patent angemeldet haben.

