Ausgezeichnetes Theater für kleine und große Kinder

Das „Kuck-und-Lausch-Theater“ aus Tussenhausen ist Mitglied und Vorstandsmitglied im Berufsverband der freien Kinder- und Jugendtheater Bayern. Dieser organisiert jetzt das erste Kinder- und Jugendtheaterfestival in Mindelheim, das vom 21. bis 23. November stattfindet.

Eröffnet wird es am Donnerstag, 21. November, um 8.30 Uhr im Stadttheater mit der Vorstellung „Der Bücherschatz“. Insgesamt wurden 13 Theaterensembles sowie einzelne Künstler und Künstlerinnen mit ihren Theaterproduktionen für Kinder und Jugendliche aus ganz Bayern eingeladen. Ein Großteil der Stücke wird vormittags von Schulklassen besucht. Am Freitagabend und am Samstag sind jedoch einige öffentliche Vorstellungen.

Ein Stück über Anton Bruckner für Kinder und Erwachsene

Am Freitag um 19 Uhr findet die einzige offene Abendvorstellung des Festivals statt: Gezeigt wird die Produktion „Der merkwürdige Herr Bruckner“ vom Theaterensemble „Die Exen“. Das Stück ist für Kinder und Erwachsene. „Die Exen“ sind verschiedene Künstlerinnen aus Passau und Berlin. Sie sind deutschlandweit wie auch international unterwegs. Die Schauspielerinnen Annika Pilstl und Dorothee Carls verknüpfen Figuren- und Objekttheater auf einzigartige Weise mit vielen schauspielerischen Elementen und Musik. Das Stück „Der merkwürdige Herr Bruckner“ feierte dieses Jahr zum 200. Geburtstag von Anton Bruckner Premiere und ist in Kooperation mit der Stadt Linz entstanden. „Die Exen“ haben auch einen Preis für „richtungsweisende Theaterproduktionen im Bereich des Kinder- und Jugendtheaters“ erhalten.

Am Samstag, 23. November, stehen dann noch drei Veranstaltungen in der Kulturfabrik auf der Insel auf dem Programm. Um 10 Uhr zeigt „Die kleinste Bühne der Welt“ das Stück „Hase, Schwein, Maus“. Ein poetisches Bilder- und Erzähltheater für Kinder ab vier Jahren. Um 11.30 Uhr zeigt „Der Zirkel“ das Stück „Die Kartoffelsuppe“. Dabei handelt es sich um ein schauspielerisches Kochevent für Kinder ab dem Grundschulalter, das mit einem gemeinsamen Suppenessen endet. Um 15 Uhr schließlich zeigt Bettina Ullrich mit ihren „Rettich Productions“ das Kinderstück „Frau Rettich und die Flaschenpost“, ein musikalisches Kindertheater mit der Detektivin Frau Rettich die – natürlich gemeinsam mit den Kindern – jeden Fall löst. (mz)