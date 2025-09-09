Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Auto brennt auf Verbindungsstraße: Fahrer bleibt unverletzt – Feuerwehr im Einsatz

Apfeltrach

Auto fängt plötzlich an zu brennen

Der Fahrer bleibt unverletzt, die Feuerwehr muss den Brand löschen.
Von Ulf Lippmann
    • |
    • |
    • |
    Ein brennendes Auto bei Apfeltrach hat die Mindelheimer Polizei beschäftigt.
    Ein brennendes Auto bei Apfeltrach hat die Mindelheimer Polizei beschäftigt. Foto: Wolfgang Widemann

    Auf der Verbindungsstraße zwischen Apfeltrach und Mindelau bemerkte ein Autofahrer plötzlich, dass es aus dem Motorraum raucht. Kurz darauf brannte es auch schon. Der Mann konnte sein Fahrzeug noch auf einem Feldweg abstellen und unverletzt verlassen. Der Brand erfasste den kompletten Motorraum und musste von der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. (mz)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden