Auto fängt plötzlich an zu brennen

Auf der Verbindungsstraße zwischen Apfeltrach und Mindelau bemerkte ein Autofahrer plötzlich, dass es aus dem Motorraum raucht. Kurz darauf brannte es auch schon. Der Mann konnte sein Fahrzeug noch auf einem Feldweg abstellen und unverletzt verlassen. Der Brand erfasste den kompletten Motorraum und musste von der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. (mz)

