In Bad Wörishofen wurde in der Nacht auf Mittwoch ein Auto beschädigt. Die Vorgehensweise klingt ungewöhnlich. Der Wagen, der in der Kreuzjochstraße abgestellt war, wurde laut Polizei mit Wasser und Salz übergossen. Dadurch sei ein Lackschaden entstanden. Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)

-