Die Polizei hat am Freitag in den Abendstunden in Mindelheim den Verkehr kontrolliert. Beamte der Kontrollgruppe Poser/Tuner des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West unterstützen den Kontrolltag, berichtet die Polizei.

Gleich bei drei Fahrzeugen bemerkten die Beamten gravierende zulassungsrechtliche Verstöße, welche allesamt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Außerdem wurden die Fahrzeuge sichergestellt. An zwei Autos nahmen die Halter diverse Modifikationen im Bereich der Motorkomponenten vor, um die Leistung ihrer Fahrzeuge erheblich zu steigern.

Die sichergestellten Autos werden in den folgenden Tagen einem Sachverständigen vorgeführt. Die Fahrzeughalter erwartet jeweils ein Bußgeld sowie teilweise Punkte im Verkehrseignungsregister.

Bei einem weiteren jungen Mann bemerkten die Polizisten im Zuge der allgemeinen Verkehrskontrolle drogentypische Ausfallerscheinungen. Auf Nachfrage hin gab der Mann an, vor kurzem Cannabis konsumiert zu haben. Er durfte nicht weiterfahren, außerdem wurde ihm Blut abgenommen. Den Fahrer erwartet bei einem positiven Blutergebnis ein einmonatiges Fahrverbot, Punkte in Flensburg sowie ebenfalls ein Bußgeld.

Auch bei Kontrollen im Stadtgebiet Mindelheim konnten die Beamten insgesamt 21 Verstöße im ruhenden Verkehr festgestellt werden. Diese umfassten sowohl Parkverstöße als auch Verstöße in Bezug auf eine unterlassene Hauptuntersuchung. „Der traurige Spitzenreiter hierbei führte sein Fahrzeug zuletzt Ende 2021 bei einer Prüfstelle vor. Er überzog somit den nächsten fälligen Termin zur Hauptuntersuchung seines Fahrzeugs um mehr als anderthalb Jahre“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.