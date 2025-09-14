Frau bei Zusammenstoß leicht verletzt

Bei einem Unfall in Pfaffenhausen ist am Freitag eine Frau leicht verletzt worden. Laut Polizei wollte eine Autofahrerin mit ihrem Wagen von einem Parkplatz in die Krumbacher Straße einbiegen und übersah dabei das von links kommende Auto einer anderen Frau. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrerin des vorfahrtsberechtigten Wagens leicht verletzt wurde. Der Gesamtschaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt. (mz)

