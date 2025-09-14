Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Autofahrerin übersieht Vorfahrt – Frau bei Zusammenstoß in Pfaffenhausen verletzt

Pfaffenhausen

Frau bei Zusammenstoß leicht verletzt

Autofahrerin missachtet die Vorfahrt einer anderen Verkehrsteilnehmerin.
Von Ulf Lippmann
    • |
    • |
    • |
    In Pfaffenhausen sind zwei Autos zusammengestoßen.
    In Pfaffenhausen sind zwei Autos zusammengestoßen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Bei einem Unfall in Pfaffenhausen ist am Freitag eine Frau leicht verletzt worden. Laut Polizei wollte eine Autofahrerin mit ihrem Wagen von einem Parkplatz in die Krumbacher Straße einbiegen und übersah dabei das von links kommende Auto einer anderen Frau. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrerin des vorfahrtsberechtigten Wagens leicht verletzt wurde. Der Gesamtschaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt. (mz)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden