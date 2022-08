Zahlreiche Mängel im Unterallgäuer Rad- und Wanderwegnetz behoben

Plus Bei einer Kontrolle des Rad- und Wanderwegenetzes im Unterallgäu wurden mehr als 3000 Mängel festgestellt.An vielen Stellen haben die Kommunen nun nachgebessert.

Diese Zahlen haben aufhorchen lassen: Bei einer Sitzung des Unterallgäuer Wirtschafts- und Tourismusausschusses im vergangenen Oktober hatte Projektleiter Tobias Klöck von über 3000 Mängeln im Bereich des Unterallgäuer Rad- und Wanderwegenetzes gesprochen. Dies habe eine Bestandsaufnahme im Rahmen eines allgäuweiten Qualitätsmanagementprojekts (QS-Projekt) ergeben. Teilweise seien Schilder verdreckt, eingewachsen, beschädigt oder einfach abmontiert worden. Die Zahlen seien „nicht befriedigend“, stellte Klöck damals klar. Doch was hat sich seither getan? Wie das Landratsamt auf Anfrage erklärt, haben die Unterallgäuer Gemeinden bereits zahlreiche Mängel behoben und zum Beispiel verschmutzte Wegweiser gereinigt oder eingewachsene Wege und Schilder freigeschnitten. Es sei allerdings noch nicht möglich gewesen, alle beschädigten oder verloren gegangenen Schilder zu ersetzen. „Wir haben die Schilder bereits bestellt, warten aber noch auf deren Lieferung.