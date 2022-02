Lara aus Memmingen muss beim "Bachelor" einiges einstecken

Es knistert bei "Der Bachelor" 2022: 19 Frauen kämpfen um Junggesellen Dominik. Mit dabei Lara Honner aus Memmingen. Über sie wurde in Folge 2 gelästert.

Zickenkrieg, Lästereien, Körperkontakt, schlüpfrige Sprüche und Schmetterlinge im Bauch: In Folge 2 von " Der Bachelor" 2022 geht es direkt hoch her.

Wo in den vergangenen Staffeln das Credo der Bachelor meist war "Wir lassen es langsam angehen", schlägt Dominik in diesem Jahr einen anderen Weg ein. Sein Motto: Nicht bereuen, etwas nicht gemacht zu haben. Er will was erleben - mit den Kandidatinnen, versteht sich. Also gibt es in Folge 2 gleich mehrere Dates, die das Herz des Junggesellen höher schlagen lassen. Spielt vielleicht auch Kandidiaten Lara Honner aus Memmingen eine Rolle dabei?

Erstes Bachelor-Einzeldate mit Jana-Maria auf "Wolke 7"

Gleich zu Beginn der Folge geht es hoch hinaus, "auf Wolke 7", so der "Bachelor". Mit Kandidatin Jana-Maria springt er aus einem Flugzeug und macht einen Fallschirmsprung. "So ein Erlebnis verbindet ein Leben lang", ist er sich sicher. Und schwärmt unentwegt von Jana-Maria. Sie sei so eine tolle Frau ("Heiliger Bimbam, da haben die Götter auch ein Auge drauf geworfen") und hätte so tolle Rundungen. Und außerdem hätten beide ja auch viele Gemeinsamkeiten. "Man merkt, da ist was zwischen uns", ist er sich sicher. Und auch Jana-Maria bestätigt: "Da hat es schon gefunkt." Und am Ende des Dates gibt es direkt eine Rose für Jana-Maria. "Da knistert es gewaltig, krass", so der Bachelor. Dass noch weitere 18 Kandidatinnen in der Ladys-Villa auf Dominik warten, scheint er kurzzeitig zu vergessen. Aber er "lebt ja immer im Moment". Also gut.

Lästerstimmung beim Bachelor 2022: Kandidatin Lara aus Memmingen wird als "Brokkoli" angefeindet

Ganz so harmonisch wie beim Date verläuft es derweil bei den Frauen in der Villa aber nicht: Die Memminger Kandidatin Lara wird Opfer von Lästereien.

Kandidatin Valeria, die aus Mexiko stammt und erst seit wenigen Jahren in Deutschland lebt, meint, Lara habe "richtig böse" gesagt, dass sie ihren Akzent nicht mag. Eine Sequenz, ob das tatsächlich so war, wird nicht eingeblendet. "Ich war geschockt, man sagt das nicht", so die Mexikanerin entsetzt. "Es ist nicht mein Problem, dass sie ein Brokkoli ist", schimpft die temperamentvolle Kandidatin weiter. Großes Gelächter in der Lästerrunde bei den anderen Frauen - "dann ist Brokkoli jetzt Laras Spitzname". Eine andere Kandidatin meint: Wenn Lara von ihrem Spitznamen erfahre, "gibt es richtig Krieg hier". Währenddessen wird eingeblendet, wie Lara nichtsahnend am Pool liegt.

Gruppendates in Brautkleidern und auf dem Boot

Aber eigentlich sind die Frauen ja nicht zum Zickenkrieg da, sondern um ihren Traummann zu finden. Also gibt es am nächsten Tag direkt das nächste Gruppendate. In Brautkleidern müssen mehrere Kandidatinnen Prüfungen absolvieren - um sich als potentielle Braut zu beweisen. Der Bachelor will schließlich herausfinden, wie sehr die Frauen "um die Liebe kämpfen". Puh, ein bisschen sehr gestellt wirkt das alles schon. Aber Dominik gefällt es. Am Ende überzeugt Bobette den Bachelor nach verschiedenen Wettkämpfen und darf noch ein bisschen bleiben, während die anderen nach Hause geschickt werden. Auch nach diesem Date schwärmt Dominik, wie sehr er mit der Kandidatin auf einer Wellenlänge sei.

Lara darf mit zum Bachelor-Gruppendate

Und weil in Folge 2 alles eh schon "bombastisch" ist, gibt es am darauffolgenden Tag gleich das nächste Gruppendate. Diesmal geht es mit einem Boot aufs Meer hinaus. Lara aus Memmingen gehört auch zu den Auserwählten, die beim Gruppendate dabei sein darf. Es wird sich in Bikinis auf der Yacht geräkelt, getanzt und wie wild mit dem Bachelor geflirtet. Lara hat allerdings wenig Chancen, die Aufmerksamkeit von Dominik zu bekommen, da andere Frauen "crazy" mit dem Hintern wackeln, um sich in den Mittelpunkt zu stellen.

Am Ende darf Christina N. den Abend mit Dominik verbringen - Lara muss mit den anderen Frauen zurück in die Villa. Und wie soll es beim diesjährigen Bachelor auch anders sein? Natürlich "knistert" es auch bei diesem Date am Abend wieder. "Sie (Christina N.) ist besonders für mich und hat das gewisse Etwas", schwärmt Dominik. Es kommt sogar fast zum ersten Kuss - "aber den Schritt gehe ich noch nicht". Lang wird das vermutlich aber nicht mehr auf sich warten lassen...

Die Nacht der Rosen in Folge 2: Wer ist raus?

In der Nacht der Rosen buhlen die Kandidatinnen weiter um die Aufmerksamkeit des Junggesellen. Und auch Lara bekommt endlich die Möglichkeit, allein mit Dominik zu reden.

Wo noch große Begeisterung seitens des Bachelors für Lara in Folge 1 herrschte ("Ich will noch mehr über dich erfahren"), zweifelt er in Folge 2 dann doch an ihr. Im Gespräch sagt er der Memmingerin: "Du bist ein Fragezeichen in meinem Kopf." Und er betont: Er könne sie gar nicht einschätzen. Lara verteidigt sich und versichert ihm: "Für mich passt es perfekt. Du bist genau so, wie ich mir meinen Traummann vorstelle." Sie erklärt ihm, dass sie eher schüchtern sei und sich dann bei so vielen Frauen eher zurückhalte. Im Einspieler äußert Dominik seine Gedanken: "Ey, die ist eine Fackel (=sieht gut aus), die kann mir doch nicht sagen, dass sie schüchtern ist?" Er müsse sie nun "verstehen lernen". Wie geht es also für Lara weiter, bekommt sie eine Rose?

Lara Honner aus Memmingen ist Kandidatin bei Der Bachelor. Foto: Rtl

Die Rosen stehen bereit und werden verteilt. Eine Rose nach der anderen wird vergeben. Und Lara gehört noch nicht dazu. Noch zwei Rosen sind übrig. Dramatische Musik wird eingespielt. Laras Gesicht wird gezeigt - die Anspannung ist der 23-Jährigen anzusehen. Und dann kommen doch die erlösenden Worte von Dominik: "Meine nächste Rose ist für dich (kurze Pause), Lara." Puh, Erleichterung. Die Memmingerin bekommt eine weitere Chance, ihren "Traummann" besser kennenzulernen. Und vielleicht lösen sich dann bei Dominik auch ein paar Fragezeichen im Kopf.

Ach ja, nochmal zusammengefasst: Raus sind in Folge 2 Vivien (verlässt die Staffel freiwillig, weil "ihr Sohn sie braucht"), Irina (geht auch freiwillig, weil es für sie nicht passt) sowie Claudia und Giannina, die keine Rose bekommen haben.

Wie geht es in Folge 3 des Bachelor bei RTL weiter?

"Bombastisch" geht es nächste Woche weiter, kündigt der "Bachelor" an. In der Vorschau ist zu sehen, wie es dann (wirklich) den ersten Kuss gibt und noch zwei weitere Ladys in die Villa einziehen.

Weitere Informationen zu "Der Bachelor" und ganze Folgen finden Sie bei RTL+ auf www.tvnow.de.