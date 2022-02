Bad Grönenbach

vor 49 Min.

Im Grönenbacher Kinderhospiz kann man Kraft tanken in schweren Zeiten

Plus Das Kinderhospiz eröffnet in Bad Grönenbach ein zweites Gebäude mit viel Wohlfühl-Atmosphäre.

Von Helmut Kustermann

Für das einzige Kinderhospiz in Süddeutschland beginnt ein neues Zeitalter: Gegenüber dem bestehenden Haus in Bad Grönenbach ist ein weiteres Gebäude entstanden, das Anfang März bezogen wird. Dort gibt es Turn- und Therapieräume ebenso wie eine „Kreativ-Werkstatt“, die erkrankte Kinder und Jugendliche sowie deren Geschwister und Eltern nutzen können. In diesem „Haus der Begegnung“ bietet zudem die Süddeutsche Kinderhospiz-Akademie ihre Seminare an. Das neue Gebäude in Bad Grönenbach kostet 4,5 Millionen Euro, Bauherrin ist die Kinderhospiz-Stiftung.

