Unterallgäuer will Schüler besser aufs Abi vorbereiten

Plus Der 30-jährige Daniel Hajek aus Bad Grönenbach hat ein Buch geschrieben, das vor allem angehenden Abiturienten und Abiturientinnen zugutekommen soll.

Von Maike Scholz

Daniel Hajek studierte Mathematik, Latein und Erziehungswissenschaften für das gymnasiale Lehramt. Seit seinem Studium arbeitet er am Mathematischen Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München, lebt in München. Zudem gibt er Nachhilfe-Unterricht. Bei diesem habe er die Feststellung gemacht: „Die Abitur-Vorbereitung ist ein großes Problem.“ Der 30-Jährige meint: Es gebe eine Menge Werke, die mit Schritten und Lösungsaufgaben versehen sind, nicht aber eine Stoffauswahl. „Das hat mir einfach gefehlt, und dort habe ich angesetzt“, so Hajek.

