Bad Wörishofen

11:00 Uhr

100 Jahre Kreuzer: Wie eine Baufirma Bad Wörishofen prägte

Bau des Lichtspielhauses in der Bahnhofstraße in Bad Wörishofen im Jahr 1933. Der vierte von links in der vorderen Reihe ist Firmengründer Alexius Kreuzer.

Plus Das Bauunternehmen Kreuzer war an allen prägenden Gebäuden Bad Wörishofens in der Neuzeit beteiligt. Nun feiert Betrieb 100-jähriges Jubiläum. Ein Blick zurück.

Von Harry Klofat Artikel anhören Shape

"Es waren seine Pläne, die das neue Gesicht von Bad Wörishofen mitformten.“: Dieser Satz stand im Juli 1969 in der Mindelheimer Zeitung zu lesen, als es um den 85. Geburtstag von Alexius Kreuzer ging. Das Unternehmen, das er einst prägte, ist jetzt 100 Jahre alt. Die Gesellschafter Dieter und Björn Glass feierten den Anlass im Kreis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Partnern.

Die Bad Wörishofener Bauunternehmung Kreuzer ist aus der jüngeren Stadtgeschichte kaum wegzudenken. Dieter und Björn Glass dankten dem „Super-Team“, wie sie es nannten, und würdigten die Leistungen der gesamten Mannschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen