100 Jahre Stummfilm: "Die Kneippkur" sorgt für ausverkauftes Haus

Plus Zum Jubiläum des Stummfilms „Die Kneippkur“ waren die Filmrestauratoren in Bad Wörishofen, zudem Live-Musik. Michael Scharpf hatte Neuigkeiten im Gepäck.

„Ich bin überglücklich“, sagte Michael Scharpf am Ende eines außergewöhnlichen Abends, der erneut für einen ausverkauften Kinosaal sorgte. Das Harald-Rüschenbaum-Trio sorgte für passgenaue Töne zu den ältesten bewegten Bildern Bad Wörishofens. Die Filmrestauratoren erläuterten das „Making-of“ dieses Großprojekts und Scharpf selbst hatte überraschende Neuigkeiten zu berichten.

„Das ist einfach Filmkultur hoch drei“, sagte Karl Cebulj, der zur Freude vieler Kinobesucherinnen und -besucher mit der historischen Gruppe Bad Wörishofens zum Jubiläum des Stummfilms „Die Kneippkur“ gekommen war und im ehrwürdigen Frack gekleidet stolz neben Peter Pohl alias Sebastian Kneipp stand. Sowohl Fans der ersten Stunde als auch Filmneulinge waren anzutreffen. Jutta Hörger genoss bereits die sechste Vorstellung. „Der Film fasziniert mich einfach, weil mich Kneipp fasziniert“, sagte sie begeistert. „Ich bin mit den ganzen Anwendungen aufgewachsen. Wenn wir Kinder krank waren, hat meine Oma uns ins eiskalte Wasser getaucht“, erinnerte sich Erstbesucherin Constanze Eiler schmunzelnd.