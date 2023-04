100 Menschen lassen sich in Bad Wörishofen für krebskrankes Kind typisieren

Mit der Typisierungsaktion "Gemeinsam mit dem FCW gegen den Blutkrebs" zeigten die Verantwortlichen des FC Bad Wörishofen deutlich, dass sie über den Spielfeldrand hinausblicken.

Fast 100 Personen konnten dafür gewonnen werden, sich mithilfe eines Abstriches in der Mundhöhle registrieren zu lassen. Sie erklärten sich damit einverstanden, falls jemand mit Leukämie-Erkrankung befallen ist, dass sie dann bereit wären, als passender Spender des Knochenmarks zur Verfügung zu stehen. Ernster Anlass war die Erkrankung eines Kindes im Bekanntenkreis eines Spielers des FC Bad Wörishofen. Je umfangreicher die Kartei der Deutschen Knochenmarkspende (DKMS) ausgestattet ist, desto größer sind die Chancen für die Kranken, die oft lange auf einen passenden Spender warten müssen.

Knochenmarkspende aus Bad Wörishofen soll einem krebskranken Kind helfen

Gerne mitgemacht haben bei der Aktion Sabina Beggel und Sarina Karl, beide aus Türkheim und 20 Jahre alt. "Wir sind zwar wegen des Fußballspieles nach Bad Wörishofen gekommen, aber wir finden beide, dass es eine tolle Sache ist, wenn wir dazu beitragen können, dass damit eventuell ein Leben gerettet werden kann. Es ist ja kein großer Aufwand mit einer vielleicht großen Wirkung. Da war es klar, dass wir mitmachen. Etwas Gutes tun, ist immer ein befriedigendes Gefühl", sind sich beide einig. Auch der 19-jährige Patrick Einsiedler stellte sich gerne zur Verfügung: "Ich wurde sehr nett darauf angesprochen und wusste natürlich schon, worum es geht. Es wäre doch toll, wenn ich dem kleinen Mädchen helfen könnte und Gutes tun ist immer schön", so seine Einschätzung.

Angesprochen worden war er von dem Team um FCW-Mitglied und Mutter der Bartsch-Zwillinge in der FCW-Mannschaft, Katrin Bartsch mit ihrer Tochter Leonie und Laura Schweiger, die an diesem Nachmittag gut beschäftigt waren. "Es waren auch schon etliche Personen hier, die nicht zum Spiel gekommen sind und sich nur typisieren lassen wollten, das finden wir toll", so ihre Aussage. Interessant, dass auch einige erklärten, sie hätten sich schon woanders einmal registrieren lassen. Fleißig an der Aktion beteiligt haben sich die Spieler der beiden FCW-Mannschaften, die an dem Nachmittag im Einsatz waren, sowie die Gäste aus Markt Wald und Türkheim. Deshalb entschloss sich das Testteam kurzfristig, auch bei den Montagsspielen gegen Eppishausen und Rammingen/Kirchdorf, bei dann sogar besserem Wetter, sich noch mal zur Verfügung zu stellen. Somit konnte die Zahl der Typisierten noch um einiges gesteigert werden.