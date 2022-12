Bad Wörishofen

08:00 Uhr

102.000 Impfungen, Kosten in Millionenhöhe: Das war das Impfzentrum Bad Wörishofen

Die Unterallgäuer Koordinierungsärztin Dr. Carola Winkler (rechts, mit Jennifer Terjung von der Verwaltungsleitung) schloss das Impfzentrum des Landkreises in Bad Wörishofen für immer.

Plus Im Impfzentrum von Bad Wörishofen wurden die letzten Corona-Immunisierungen verabreicht. Künftig wird das Gebäude anders genutzt. Eine Bilanz.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

Das Impfzentrum des Landkreises Unterallgäu in Bad Wörishofen ist seit Donnerstag nicht mehr in Betrieb. Die Leiterin und Unterallgäuer Koordinierungsärztin Dr. Carola Winkler schloss ab – für immer. Im Rückblick bleiben ein Rekord – und Kosten in Millionenhöhe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen