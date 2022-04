Bad Wörishofen

08:00 Uhr

104.000 Euro im Monat allein fürs Essen für 62 Flüchtlinge

Plus Für 62 Ukrainer in der Notunterkunft zahlte der Freistaat im ersten Monat 54 Euro pro Tag und Person an einen Caterer. Dem Landratsamt ist dabei nicht ganz wohl.

Von Johann Stoll

Dort, wo zwei Jahre lang Impfdosen gegen das Coronavirus verabreicht wurden, leben seit einigen Wochen Menschen aus der Ukraine, die vor dem Krieg geflüchtet sind. Weil es in dem früheren Möbelhaus in Bad Wörishofen aber keine Küche gibt, werden die 62 Bewohner täglich von einem Caterer mit Essen versorgt. Dieser Service geht allerdings ins Geld.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen