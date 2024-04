13-jähriger Junge von Postfahrzeug angefahren

Der Fahrer eines Postfahrzeugs hat in Bad Wörishofen einen jugendlichen Radler übersehen und ihn beim Zurücksetzen erfasst.

In der Kirchenstraße in Bad Wörishofen hat es am späten Freitagnachmittag einen Unfall gegeben, bei dem ein 13-jähriger Junge verletzt wurde.

Laut Polizei wollte der Teenager mit seinem Fahrrad an einem ordnungsgemäß geparkten Auto vorbeifahren, vor ihm befand sich noch ein Postfahrzeug. Dessen Fahrer setzte plötzlich zurück, heißt es im Polizeibericht - den Jungen übersah er dabei.

Der 13-Jährige stürzte aus dem Stand zu Boden und zog sich mehrere Schürfwunden zu. An seinem E-Bike entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. (mz)