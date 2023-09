Bad Wörishofen

13-Jähriger und 15-Jähriger wollen Hochprozentiges in Bad Wörishofen stehlen

Zwei Teenager sind in einem Supermarkt in Bad Wörishofen aufgefallen: In ihren Rucksäcken fand sich bei einer Kontrolle hochprozentiger Alkohol.

Die Polizei vermeldet einen Ladendiebstahl, der sich am Samstagnachmittag in einem Verbrauchermarkt in der Gottlieb-Daimler-Straße in Bad Wörishofen zugetragen hat: Ein 13-Jähriger und ein 15-Jähriger wollten offenbar zunächst den Kassenbereich passieren, ohne Ware zu bezahlen. Von einer aufmerksamen Mitarbeiterin wurden sie aufgefordert, ihre Rucksäcke vorzuzeigen. Darin befand sich laut Polizei jeweils eine Flasche hochprozentiger Alkohol. Eine herbeigerufene Polizeistreife leitete deshalb Strafverfahren ein und verständigte die Eltern der Jugendlichen. Beide erhielten zudem ein Hausverbot für das Geschäft. (mz)

