Bad Wörishofen

vor 50 Min.

14-Jährige am Bad Wörishofer Bahnhof mit Messer bedroht

Am Bahnhof von Bad Wörishofen wurde ein Mädchen mit einem Messer bedroht.

In Bad Wörishofen eskaliert ein Streit unter Jugendlichen am Bahnhof. Die Polizei rückt an, nachdem ein Mädchen mit einem Messer bedroht wurde.