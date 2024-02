15.000 Euro Schaden nach Unfall in Bad Wörishofen

Vor einer Tankstelle in Bad Wörishofen stoßen zwei Autos zusammen. Ein Autofahrer habe die Vorfahrt nicht beachtet, berichtet die Polizei.

Vor einer Tankstelle in Bad Wörishofen hat sich ein Verkehrsunfall ereignet.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein 51 Jahre alter Autofahrer am Samstagvormittag beim Ausfahren aus dem Tankstellengelände an der Kaufbeurer Straße die Vorfahrt nicht beachtet. Sein Wagen stieß mit dem Auto einer 23-Jährigen zusammen.

Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit etwa 15.000 Euro. (mz)

Lesen Sie dazu auch