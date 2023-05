16-jähriger Radler bedient sein Handy und kracht gegen geparktes Auto

Ein Bußgeld erwartet einen 16-jährigen Radfahrer, der während der Fahrt sein Handy bedient hat. Er übersah ein geparktes Auto und krachte dagegen.

Unverletzt überstand am Dienstagnachmittag ein Jugendlicher den Aufprall auf ein geparktes Auto in der Zugspitzstraße in Bad Wörishofen. Laut Polizei hatte der 16-Jährige während der Fahrt sein Handy bedient und dadurch das vor ihm auf der Straße geparkte Fahrzeug übersehen. Beim Zusammenstoß wurde die Kofferraumtüre und Teile an der Fahrzeugseite beschädigt. Den Heranwachsenden erwartet nun ein Bußgeld wegen der Benutzung eines Mobiltelefons auf einem Fahrrad in Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall, so die PI Bad Wörishofen. (mz)