18-Jähriger rast mit 100 km/h durch die 30er-Zone

Die Polizei ermittelt wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens in Bad Wörishofen. Ein Fahranfänger war deutlich zu schnell unterwegs.

Am Samstagnachmittag fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Auto in der Höfatsstraße in Bad Wörishofen: Laut Zeugenaussagen beschleunigte er auf bis zu etwa 100 km/h - und das in einer Tempo-30-Zone. Er nahm laut Polizei anderen Verkehrsteilnehmern die Vorfahrt, hinzu kam, dass parallel auf dem Fußgängerweg Kinder das Inlineskaten übten.

Gegen den 18-jährigen Raser wird nun ermittelt

Aufmerksame Zeugen notierten das Kennzeichen des Autos, so konnte die Polizei den Raser unmittelbar ermitteln, heißt es im Pressebericht. Den 18-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie weiterer verkehrsrechtlicher Verstöße.