21-Jährige bietet in Bad Wörishofen unerlaubt Sex gegen Geld an

Die Polizei hat in Bad Wörishofen eine illegal arbeitende Prostituierte ertappt.

Am Samstagnachmittag wurde der Polizeiinspektion Bad Wörishofen eine Frau gemeldet, welche der illegalen Prostitution nachgehen soll. Polizeibeamte trafen die Frau dann auch an. „Zudem konnten zahlreiche prostitutionstypische Utensilien in dem Zimmer festgestellt werden“, teilte die Polizei am Sonntag mit. Aufgrund der Hinweise und den aufgefundenen Utensilien erwarte die 21-Jährige nun eine Anzeige. (mz)

