24-Jährige zeigt drogentypische Auffälligkeiten am Steuer

Ein Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot erwartet eine Autofahrerin, die unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt wurde.

Am Montagabend wurde eine 24-Jährige in der Thermenallee in Bad Wörishofen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Im weiteren Verlauf ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und unterbanden die Weiterfahrt. (mz)