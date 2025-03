25-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Am Donnerstagabend unterzogen Polizeikräfte auf der Staatsstraße 2015 in Bad Wörishofen in Fahrtrichtung Schlingen einen 25-jährigen Verkehrsteilnehmer einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Während der Kontrolle stellte die Polizeistreife fest, dass dem 25-Jährigen die Fahrerlaubnis in Deutschland dauerhaft entzogen wurde und er somit in Deutschland kein Kraftfahrzeug führen darf. Den Pkw-Fahrer erwartet nun eine Anzeige aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Fahrzeughalterin dieses Pkw ist ihrer Kontrollpflicht nicht nachgekommen und hat dem 25-jährigen Zugang zum Pkw ermöglicht. Daher erwartet die Fahrzeughalterin eine Anzeige aufgrund des Ermächtigens als Halterin eines Fahrzeuges zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. (mz)

