33-jähriger Autofahrer bremst zu spät: Unfall

Glück im Unglück für zwei Unfallbeteiligte in Bad Wörishofen: Beide konnten unverletzt aus ihren beschädigten Autos aussteigen. Zu spät hat ein 33-jähriger Autofahrer am Montagmittag an der Alfred-Baumgarten-Straße / Ecke Viktoriastraße bemerkt, dass ein vor ihm fahrendes Auto bremsen musste. Die 81-jährige Fahrerin hatte wegen Gegenverkehrs abgebremst, der 33-jährige Unfallverursacher konnte den Unfall nicht mehr verhindern und musste ein Verwarnungsgeld bezahlen, so die PI Bad Wörishofen. (mz)

