Bad Wörishofen

vor 17 Min.

40 Jahre an der Spitze der Bad Wörishofer Radler: Ein Leben für den Verein

Josef Hofer hat in 40 Jahren als Vereinsvorsitzender eine Menge Erinnerungen gesammelt.

Plus Der Radfahrverein Bad Wörishofen wird 40 Jahre alt - und Josef Hofer ist seit dem ersten Tag der Vorsitzende. Doch nun geht es um Frage nach der Zukunft des Vereins.

Von Kathrin Elsner Artikel anhören Shape

"Damals gab es viele radfahrbegeisterte Leute in Bad Wörishofen", erinnert sich Josef Hofer, der seit dem Gründungstag am 14. Oktober 1983 an der Spitze des Radfahrvereins Bad Wörishofen steht. Doch die Zeiten der originellen Fahrradkorsos mit eingebundenen weiß-roten Rädern scheinen vorbei. Kann der Radfahrverein dennoch erhalten werden?

"Nach meinem Urteil ist es ganz gut, dass das Radfahren von jungen Leuten benützt wird", soll Pfarrer Kneipp im Jahre 1894 gesagt haben, weshalb das Zitat ganz selbstverständlich den einstigen Pfarrer-Kneipp-Korso des Radfahrvereins zierte. Dass Josef Hofer auf dem Umzug des Gauschützenfestes 1996 in Stockheim den Wasserdoktor darstellen durfte und von vier vermeintlichen Ordensschwestern gefahren wurde, zaubert ihm auch heute noch ein Lächeln auf die Lippen. "Die Aufregung war groß, zuerst hatte der Korso eine Reifenpanne", erinnert er sich lachend, als dann die Wörishofer Schwarzpulverschützen zu schießen anfingen, hätte der Spitz von Pfarrer Kneipp das Weite gesucht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen