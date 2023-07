Bad Wörishofen

vor 32 Min.

40 Jahre Posausenchor: Geschichte einer Wörishofer Leidenschaft

Plus Bad Wörishofens Posaunenchor besteht seit 40 Jahren. Gründungsmitglieder erzählen, warum es gerne noch einmal 40 Jahre sein dürfen.

Von Maria Schmid Artikel anhören Shape

Vierzig Jahre und kein bisschen leise, das ist der Posaunenchor der Evangelisch Lutherischen Erlöserkirche in Bad Wörishofen. Dieses Jubiläum feierte die Gemeinde beim Festgottesdienst vor allem mit den Klängen der Trompeten, Posaunen und Tuba. Auch die Pauke kam zum Einsatz. Die Kirche war erfüllt von jubelnden Tönen. Doch das war nicht alles. Ein großes Festkonzert steht bevor, das zeigen soll, was den Posauenchor in all den Jahren ausmachte.

Für Dekan Christoph Schieder aus Memmingen war der Festgottesdienst ein willkommener Anlass, selbst zu seiner Trompete zu greifen und sich einzubringen in das Lob Gottes, ganz so wie es im Psalm 150, in „Das große Halleluja“ zu lesen ist: „Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in seiner mächtigen Feste! Lobt ihn für seine großen Taten, lobt ihn in seiner gewaltigen Größe! Lobt ihn mit dem Schall der Hörner, lobt ihn mit Harfe und Zither! Lobt ihn mit Pauken und Tanz, lobt ihn mit Flöten und Saitenspiel!“ Trompetenklänge würden Gänsehaut garantiere, so Schieder. Diana Wagner verlas einen Glückwunschbrief von den Pfarrern Tatjana und Arne Schnütgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen