400.000 Euro Kosten: Brückenneubau an der Therme Bad Wörishofen startet

Eine wichtige Zufahrt der Kernstadt ist für Monate nicht passierbar. Es geht um die Brücke über den Wörthbach bei der Therme Bad Wörishofen. Die Brücke ist marode und muss neu gebaut werden. Die Therme selbst bleibt anfahrbar - bis auf drei Tage, in denen Badegäste einen Umweg nehmen müssen.

In den nächsten Monaten entsteht zwischen der Therme und der Kurstadt ein neues Brückenbauwerk. Die Brücke überquert den Wörthbach und verbindet das Gewerbegebiet mit dem Gärtnerweg. „Das Tiefbauamt der Stadt Bad Wörishofen setzt damit ein weiteres Infrastrukturprojekt zur Sicherung der Leistungsfähigkeit unseres Verkehrsnetzes um“, teilte Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) am Freitag mit. Nach der Erneuerung der Ortsverbindungsstraße zwischen Frankenhofen und Schlingen sei der Neubau des Brückenbauwerks an der Thermenallee ein weiterer Schritt. Die nun startende Baumaßnahme dient nicht nur der langfristigen Erhaltung und Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur, sondern auch der Sicherstellung der Verkehrssicherheit. Insbesondere für den Fahrradverkehr werde die Situation verbessert.

Bereits im März 2024 wurde klar, dass die Brücke ersetzt werden muss, weil sie massive Schäden aufweise. Bauen wollte die Stadt eigentlich schon von Mitte August bis Dezember 2024. Das klang zunächst nicht sehr spektakulär - bis Stadtbaumeister Roland Klier den voraussichtlichen Preis dafür nannte. Da kam im Stadtrat schnell Bewegung in die Angelegenheit. „Für die Kohle müssen wir ja eine Brücke der Extraklasse bekommen“, stellte Zweiter Bürgermeister Daniel Pflügl (Grüne) damals fest. Von einer „Luxusbrücke“ war die Rede, während Klier betonte, man tue nur das Notwendige.

Eine Kanalisierung scheide aus, erfuhren die Ratsmitglieder. Die Brücke müsse sein. Die Gefahr eines 100-jährigen Hochwassers müsse berücksichtigt werden. „Ginge es nach dem Wasserwirtschaftsamt, stünde da eine wesentlich größere Brücke“, hieß es. Dabei geht es um die möglichen Durchflussmengen. Man habe lange gebraucht, die nun vorgestellte Variante durchzubringen.

Die neue Brücke erhöhe auch die Verkehrssicherheit, betont Bürgermeister Welzel

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich sechs Monate andauern. Während dieses Zeitraums wird die Verbindung zwischen der Thermenallee und dem Gärtnerweg für sämtlichen Verkehr gesperrt. Auch Fußgänge rund Radfahrerinnen können die Verbindung dann nicht mehr nutzen. Die Zufahrt zur Therme bleibe via Gewerbegebiet und Kreisverkehr aber uneingeschränkt über die Thermenallee gewährleistet. Allerdings: An drei Tagen im Juni wird auch die direkte Zufahrt zur Therme voll gesperrt, um die neue Asphaltschicht aufzubringen. Mit der Therme habe man dazu bereits eine Umleitung abgestimmt. Fußgängerinnen und Radfahrer können während der gesamten Bauzeit die Therme über einen Feldweg erreichen, der vom Radweg nach Kirchdorf abzweigt und über die kleine Brücke über den Studtweidbach zur Therme führt.

So soll das neue Brückenbauwerk bei der Therme Bad Wörishofen aussehen. Foto: Stadt Bad Wörishofen

Den Neubau der Brücke übernimmt die Firma Hubert Schmid aus Marktoberdorf. Die Stadtverwaltung Bad Wörishofen bittet die Bürgerinnen und Bürger sowie alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die nun kommenden Einschränkungen. Die Kosten des Projekts belaufen sich auf rund 400.000 Euro. Es wird mit einer Förderung von gut der Hälfte der förderfähigen Kosten gerechnet. Fragen an die Stadtverwaltung zu dem Bauvorhaben sind unter anderem unter tiefbauamt@bad-woerishofen.de möglich. (mhe, mz)