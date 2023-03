48-Jährige bietet in Bad Wörishofen illegal Sex-Dienstleistungen an

Der Besitzer eine Mietwohnung in Bad Wörishofen ruft die Polizei, weil eine Frau unberechtigt in der Wohnung sei. Diese ging dort verbotenen Geschäften nach.

Ungebetene Gäste in der Gartenstadt: Am Sonntagnachmittag rief der Besitzer eines Mietapartments in der Gartenstadt von Bad Wörishofen die Polizei. In der Wohnung halte sich eine Frau unberechtigt auf. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass dort eine 48-jährige Frau der nicht erlaubten Prostitution nachging. Diese ist in Städte und Gemeinden unter 30.000 Einwohnern generell verboten. Die Frau erwartet nun eine Anzeige, wofür sie eine Sicherheitsleistung hinterlegen musste, um wieder auf freien Fuß gesetzt werden zu können. (AZ)

