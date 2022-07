50.000 Euro Kaution: Schockanrufe in Bad Wörishofen

Erneut wollen Kriminelle in Bad Wörishofen mit vorgetäuschten Katastrophen um ihr Geld bringen. Die Polizei will mit einem Theaterstück aufklären.

Kriminelle haben am Dienstag versucht, Geld per Telefonanrufen zu erbeuten. Den arglosen Opfern berichteten sie von einem tödlichen Verkehrsunfall, in den Familienangehörige verwickelt seien. Andere erhielten Anrufe, die angeblich von der europäischen Polizeibehörde Europol kamen. Auch hier ging es um Geld. Die Polizei reagiert mit einer großen Veranstaltung zur Vorbeugung gegen solche Betrugsversuche am Freitag, 22. Juli.

Von einer Welle von Schockanrufen in Bad Wörishofen und im Rest des Dienstbereiches im östlichen Unterallgäu sprach die Polizei Bad Wörishofen, bei der es am Dienstag gleich mehrere Betroffene gab. Für die Verwicklung eines Angehörigen in einen tödlichen Verkehrsunfall sollten die Angerufenen 50.000 Euro Kaution bezahlen. "Glücklicherweise kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu keinen Vermögensschäden", teilt ein Polizeisprecher mit. "Der Schrecken saß jedoch bei einigen Betroffenen tief."

Zudem wurden weitere Anrufe aktenkundig, bei denen jeweils eine Bandansage mit dem Verweis auf „Europol“ ablief. Auch hier soll Geld erbeutet werden, mit der Autorität einer Polizeibehörde.

Noch gibt es Plätze für das Theaterstück über Lug und Trug

Über die Tricks der Kriminellen informiert die Polizei Bad Wörishofen am Freitag, 22. Juli, auf ungewöhnliche Weise: mit einem Theaterstück. Beginn ist um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle von Tussenhausen. Die Theatergruppe Musikverein Graben zeigt dort, wie Schockanrufe, Enkeltrick, Zetteltrick, falscher Polizist, Gewinnmitteilung und andere Betrügereien funktionieren. "Oft werden Seniorinnen und Senioren auf diese Weise um ihr Erspartes gebracht", berichtet die Polizei. Aber auch jüngere Menschen sind auf diese Tricks bereits hereingefallen. Der Theaterverein Tussenhausen unterstützt diese Initiative und stellt seine Bühne zur Aufführung des Stückes zur Verfügung. Der Eintritt ist frei, noch gibt es Plätze. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 08247/9680-21 oder unter der E-Mail-Adresse pp-sws.bad-woerishofen.pi@polizei.bayern.de (Betreff: „Seniorentheater Lug und Betrug“) ist notwendig. (mhe)

