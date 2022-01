5000 Euro für Strom: Preisschock für Neukunden in Bad Wörishofen

Plus Weil Billiganbieter reihenweise Kundinnen und Kunden vor die Tür setzen, steigt der Druck auf Grundversorger wie die Stadtwerke Bad Wörishofen. Das hat enorme Folgen, doch Werkleiter Peter Humboldt kündigt Entlastung an.

Die Energiepreise steigen und steigen. Für manche Kundinnen und Kunden gibt es derzeit deshalb ein böses Erwachen – wenn der Billiganbieter einfach kündigt und sie dann in die Grundversorgung rutschen. Dass er bei den Stadtwerken Bad Wörishofen als Neukunde nun über 5200 Euro jährlich für 5000 Kilowattstunden Strom zahlen müsste, berichtet ein MZ-Leser aus Bad Wörishofen. Werkleiter Peter Humboldt erklärt, wie es zu dieser Situation kam – und kündigt Entlastung an.